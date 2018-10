Un corps a été retrouvé jeudi matin dans l'eau du Handelsdok, non loin du pont Batavia (Bataviabrug) dans le centre de Gand.

Un médecin légiste a été nommé afin de comprendre les causes du décès, annonce la section gantoise du parquet de Flandre orientale. Un piéton qui traversait le pont a remarqué jeudi vers 09h00 du matin la présence d'un corps qui flottait dans l'eau. Une enquête a été ouverte et le corps a été repêché. Celui-ci sera examiné par un médecin légiste. L'expert doit déterminer le moment et les circonstances du décès.

L'identité de la victime n'est pas encore connue. Il s'agirait d'un homme, mais le parquet n'a pas voulu confirmer cette information.