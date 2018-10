Un cycliste a été percuté par un train lundi en fin d'après-midi sur un passage à niveau situé à Péruwelz et est décédé sur le coup, a indiqué un porte-parole du gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 16h45. Deux cyclistes ont traversé les voies malgré la signalisation et la barrière abaissée du passage à niveau, à proximité de la gare de Péruwelz.

Le train qui effectuait la liaison Mouscron-Mons a percuté l'un des deux hommes en infraction qui est mort sur le coup.

Une ambulance et un véhicule de balisage ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des secouristes, la victime était déjà décédée. Il s'agit d'un habitant du quartier âgé d'une cinquantaine d'années. L'accident s'est produit dans le sens Tournai-Mons, à hauteur du passage à niveau des rues de la Verrerie et d'Outre l'Eau.

Le train transportait une centaine de voyageurs. Les services de secours ont assuré l'évacuation des voyageurs qui ont été pris en charge par des bus. Ils ont ensuite été conduits jusqu'en gare de Péruwelz.

Le bourgmestre de la commune, Daniel Westraede (PS), est descendu sur les lieux de la tragédie. Un soleil éblouissant et fort bas en fin de journée pourrait être à l'origine de cet accident.

Le trafic est totalement à l'arrêt depuis l'accident, entre Blaton et Péruwelz. Les trains IC sont déviés via Jurbise dans les deux sens et des navettes de bus devraient localement être mises en place.

"Le parquet devrait descendre sur les lieux et les perturbations durer toute la soirée", a souligné Frédéric Sacré.

Le passage à niveau en question ne fait pas partie du programme de suppressions engagé par Infrabel depuis 2005.