Aza Petrovic figure depuis deux jours sur le site de la police fédérale, à la rubrique des criminels most wanted. Surnommé Le nain vu sa très petite taille, ce membre de la communauté du voyage, né en ex-Yougoslavie, a été condamné à 6 ans de prison en octobre dernier pour des faits d’enlèvement et de vol avec violence.

En 2014, il avait en effet participé à la séquestration d’un couple de La Louvière avec quatre complices. Son conseil, Me Philippe Balleux, n’avait pas été averti de cette procédure qui a d’ailleurs vu son client condamné par défaut. "C’est un peu le style d’Aza Petrovic", commente l’avocat du Barreau de Charleroi. "Il n’est pas toujours au fait des procédures et me consulte le plus souvent en catastrophe. Récemment, je suis intervenu parce qu’il avait été incarcéré à la suite d’un jugement du tribunal de police. M. Petrovic souffre d’apnée du sommeil et n’avait pas son matériel de soin à disposition en prison. J’ai pu obtenir sa libération après quelques jours".

Me Balleux confirme qu’il n’a plus eu de contact avec son client depuis deux ou trois mois. Mais il se souvient de l’avoir défendu devant le tribunal correctionnel de Charleroi en 2011, et d’avoir obtenu son double acquittement.

L’argument massue ? La petite taille d’Aza Petrovic ! Et pour cause : on lui reprochait d’avoir dérobé des plaques de métal assez lourdes. "Si je devais voler des objets pesants, je ne ferais pas appel à mon client qui, de surcroît, est aisément identifiable et qui ne l’a pas été dans ce dossier", avait plaidé l’avocat.

De même, comment Aza Petrovic pouvait-il avoir bousculé un garde de sécurité du Colruyt et s’enfuir à toutes jambes après un vol, sans se faire pincer ? C’est donc blanc comme neige que Le nain était ressorti du tribunal carolo. Le parquet n’avait d’ailleurs pas fait appel de cette décision.

Mais à en croire les forces de l’ordre, l’intéressé s’est à nouveau fait remarquer lors de cette agression à La Louvière, beaucoup plus grave celle-là. "Je concède que c’est un roublard, un peu primesautier", poursuit Me Balleux. "Mais il est plutôt celui qui renseigne le coup ou qui fait le guet, pas celui qui frappe ou qui braque. Ce garçon est un peu bohème mais il prend soin de sa maman et de son frère. Il arrive aussi que d’autres usurpent son identité, ce qui lui a déjà posé des problèmes par le passé".

Reste que de voir Aza Petrovic parmi les criminels les plus recherchés paraît étonnant : sa caractéristique physique en fait quelqu’un d’aisément identifiable pour toute patrouille de police qui pourrait le croiser en rue. A moins qu’il n’aie quitté le pays ou qu’il se terre dans une sombre cachette, le nain most wanted devrait rapidement être interpellé.