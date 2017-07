Un prisonnier de Jamioulx a comparu mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour une tentative de meurtre. Il aurait essayé d'égorger son codétenu à l'aide d'un morceau de tasse cassée.

Le parquet a requis sept ans de prison. Le prévenu, lui, affirme que la victime a voulu se suicider et sollicite l'acquittement. Les faits se sont produits le 20 septembre 2016, au retour du préau. Olivier H., un multirécidiviste déjà condamné à un total de 18 ans de prison, avait été incarcéré deux jours plus tôt pour vol, au même titre que son compagnon de cellule.

Aux dires de plusieurs témoins, les deux hommes s'étaient disputés au préau à propos d'une connaissance. Peu après, les voisins de cellule des protagonistes ont entendu des cris et des bruits de vaisselle cassée, juste avant que la victime ne hurle: "il m'a lamé", exprimant ainsi le fait qu'il venait de se faire égorger à l'aide d'un morceau de tasse.

Le blessé, qui présentait une plaie ouverte de 10 centimètres frôlant la jugulaire et la carotide, a été transporté en milieu hospitalier. Durant dix minutes, Olivier H. a été enfermé dans sa cellule, ce qui, selon le parquet, lui a laissé le temps de faire disparaître l'arme du crime via un conduit d'aération donnant sur le préau.

"Les enquêteurs et le labo n'ont pu accéder à cet endroit sous peine de se faire canarder par les autres prisonniers", a déploré la substitute Dutrifoy. "Toutefois, si ce morceau a disparu, c'est qu'il a bien servi à commettre les faits et qu'il ne s'agit pas d'une tentative de suicide, comme le prétend le prévenu".

Vu le casier kilométrique d'Olivier H., qui a déjà fait l'objet de 75 rapports à la prison de Jamioulx notamment pour des agressions sur ses compagnons de cellule, le parquet a requis sept ans de prison ferme.

Me Cerquetti, conseil du suspect, a pour sa part plaidé l'acquittement au bénéfice du doute, notamment en raison de l'absence de traces de sang sur son client (hormis sur son genou et sous ses semelles) et de la disparition de l'arme.