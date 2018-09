Sonia (prénom d’emprunt), 34 ans, a comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour "avoir procédé à des écrits sur une page publique du site Facebook relatifs à l’exécution de son contrat de travail, propos de nature à porter atteinte à l’honneur de la partie civile ou l’exposer au mépris public".

En réalité, la jeune femme qui travaillait pour une clinique, n’a pas apprécié que le médecin qui la dirigeait veuille la licencier alors qu’elle était en arrêt de maladie.

Sonia a posté sur son mur Facebook un long texte dans lequel elle se plaignait du traitement qui lui a été réservé. Elle a posté ce texte le 14 septembre 2016 en mode public et l’a laissé jusqu’au 26 septembre.

Personne ne l’a partagé, mais des amis ont commenté. Elle citait nommément le médecin, mais l’homme n’était pas tagué.

Le médecin a fait constater les faits par un huissier. Il s’est constitué partie civile dans les mains d’un juge d’instruction et il estime son manque à gagner de l’ordre de 140.000 euros ! Il réclame un total de 26.500 euros à son ancienne employée ! "Je n’ai pas voulu porter préjudice, a expliqué la prévenue. Je l’ai écrit durant la nuit, pendant une de mes nombreuses insomnies. J’étais fort isolée. Mon mari m’avait quittée. J’étais en stress. Je n’ai pas mesuré la douleur que je pouvais provoquer. J’étais en situation critique…"

Selon Sonia, elle n’avait pas d’intention méchante. "Je n’ai pas eu des propos vraiment diffamatoires. Je ne voulais pas nuire à quelqu’un. On m’a fait du chantage. On m’a demandé de mettre par écrit que je n’étais plus capable de faire mon travail alors que je voulais retravailler, ce que j’ai d’ailleurs fait."

Elle a expliqué qu’elle voulait trouver du réconfort. "Je n’ai pas fait exprès de le poster en public. Je recherchais la compassion de mes amis. Je ne pensais pas faire du mal à quelqu’un mais me faire du bien à moi."

Le parquet ne s’est pas opposé à une suspension du prononcé. Me Lallemand, à la défense, a plaidé l’acquittement en estimant que sa cliente n’avait pas eu d’intention méchante. Elle a également plaidé une suspension du prononcé.