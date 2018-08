Plusieurs passagers de la voiture qui a causé un accident mortel lundi après-midi à Saint-Nicolas (Flandre orientale) ont été interpellés.

Le véhicule a renversé une femme et deux enfants qui se trouvaient sur un passage pour piétons. Un enfant de cinq ans n'a pas survécu. On ignore si un délit de fuite a été commis ou si les suspects ont été présentés à un juge d'instruction. La collision s'est produite vers 16h15 sur l'Antwerpse Steenweg à Saint-Nicolas. Les circonstances précises de l'accident sont encore examinées mais une voiture a dévié de sa bande et percuté trois personnes sur un passage pour piétons. Un enfant de cinq ans n'a pas survécu tandis que les jours de la femme et de l'autre enfant sont en danger.

Le parquet communiquera mardi sur les circonstances de l'accident. Il n'a pas encore donné d'informations sur le conducteur et les passagers, tout comme la police. Plusieurs personnes se trouvant dans le véhicule ont toutefois été interpellées. Les auditions des suspects lundi soir devraient permettre d'éclaircir l'accident.

S'il cause un accident mortel, un automobiliste peut être arrêté. S'il est question de délit de fuite ou de négligence coupable, les autres passagers du véhicule peuvent également être présentés à un juge d'instruction.