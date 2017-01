Ce mardi, nous vous dévoilions cette drôle d'histoire: un film X tourné chez nos voisins néerlandais, en plein parc d'attractions. Les différentes scènes ont été filmées aux quatre coins de Walibi Holland, à la période d'Halloween.Les serveurs de Vurig Vlaanderen et de Meiden van Holland, qui hébergeaient ce film, ont vite été saturés, nous apprend Sudpresse. Vu le buzz créé par cette information et la mauvaise publicité générée pour le parc d'attraction, Mascha Van Till, directrice de Walibi Holland, pourrait attaquer la société en justice bien que les images aient été rapidement retirées du web. Les excuses de la pornstar hollandaise Kim Holland, propriétaire des sites X concernés, suffiront-elles ?Après tout, on semble ouvert d'esprit à Walibi Holland puisque des préservatifs estampillés aux couleurs du parc d'attraction ont récemment été mis en vente…