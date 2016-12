La justice bruxelloise enquête sur des faits de menaces et de chantage qu’un fonctionnaire de la Ville de Bruxelles, alors qu’il y était sous-chef dans le service des casiers judiciaires, affirme subir depuis qu’il aurait refusé en 2015 de céder à des propositions de corruption.

Rencontré hier, le fonctionnaire, Mustapha C., se refuse à tout commentaire. Selon nos informations, une plainte pénale a été déposée au parquet de Bruxelles. Une instruction judiciaire est en cours des chefs de harcèlement et menaces avec arme.

Le fonctionnaire (né en 1974) est en activité depuis plus de quinze ans dans la cellule des casiers judiciaires (qui traite aussi les demandes de réhabilitation, la mise à jour des libérations conditionnelles, les bulletins de renseignements demandés par les parquets, etc.).

Selon lui, un individu aurait commencé par lui proposer de l’argent en échange de faveurs, de services et d’introductions au Département démographie de la Ville de Bruxelles, notamment dans le service des étrangers. Dans quel autre but, pense le fonctionnaire, sinon se procurer des CIRE (Certificat d’inscription au registre des étrangers non européens), parmi les derniers documents à être délivrés en format papier? Et pour quels trafics ?

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.