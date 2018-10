Le juge d'instruction de Furnes a arrêté un Carolo de 39 ans, soupçonné d'avoir commis une série de vols dans des maisons de repos et de soins, indique mardi le parquet de Flandre occidentale.

Le suspect aurait commis ces méfaits dans le courant de l'année 2016, notamment à Furnes. Il aurait effectué une trentaine de vols dans tout le pays. Il repartait avec l'argent et les cartes bancaires des pensionnaires des maisons de repos visées. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé pour vol, pour un total de plus de six ans de prison.

Dimanche matin, l'homme, originaire de Charleroi, a été interpellé lors d'un contrôle de routine. Il a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. La chambre du conseil de Furnes se penchera vendredi sur le prolongement ou non de son mandat.