Dans la nuit de samedi à dimanche, un habitant de Saint-Georges âgé de 44 ans a été mortellement fauché par les occupants d’un véhicule après une bagarre dans un café de Wanze, en province de Liège.

Il était 23 h 20 lorsque les secours ont été avertis qu’un homme se trouvait au sol à hauteur du numéro 59 de la chaussée de Wavre à Wanze. La victime qui avait été percutée par une voiture n’a pas survécu à ses blessures.

Les faits ont débuté peu avant au café l’Antidote situé rue Lucien Delloye à Wanze. Selon les premiers éléments recueillis sur place, la victime et deux autres protagonistes, âgés de 20 et 25 ans et originaires de Namur, se seraient querellés à propos d’une rivalité amoureuse. Une dispute a débuté sur place, puis les trois hommes ont fini par quitter les lieux. Les deux Namurois sont montés à bord d’un véhicule tandis que l’habitant de Saint-Georges-sur-Meuse est monté dans sa voiture. Les invectives se seraient poursuivies entre les protagonistes en roulant. Le quadragénaire est sorti de son véhicule. Selon les deux autres protagonistes, il aurait été armé d’un couteau et se serait montré menaçant envers eux. D’après les déclarations des deux jeunes Namurois, l’autre homme se serait jeté sur la voiture en marche et le conducteur n’aurait pas réussi à l’éviter. Le choc a été violent. Les pompiers de Huy appartenant à la zone Hesbaye-Meuse-Condroz sont intervenus sur place, mais ils n’ont pas pu sauver la victime qui est décédée sur place. Le parquet de Liège a été avisé des faits.

Un expert automobile, un médecin légiste et l’équipe scientifique de la police judiciaire fédérale se sont rendus sur les lieux. Ils ont réalisé les constatations d’usage en vue de l’enquête qui devra déterminer si les faits sont volontaires ou non. Les deux Namurois ont été arrêtés et privés de liberté.