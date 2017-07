Une violente bagarre a éclaté entre deux hommes vendredi en milieu de journée au coin du Parc Louise-Marie et de la rue de Bruxelles à Namur, a indiqué le parquet de Namur.

L'un des deux hommes a été hospitalisé d'urgence pour une entaille qui a failli lui coûter le bras tandis que l'autre a été privé de liberté dans la nuit de vendredi à samedi.

L'homme à l'origine des coups de couteau avait pris la fuite et a finalement été interpellé quelques heures plus tard. L'origine de cette bagarre est encore inconnue et le suspect devra être entendu samedi matin.

L'autre homme, victime des coups de couteau, est en incapacité de travail de 30 jours. L'audition des deux hommes permettront de déterminer les circonstances et les motifs de cette bagarre.