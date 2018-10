Un Irakien détenteur d'un permis de séjour régulier aux Pays-Bas est incarcéré depuis plusieurs semaines à Charleroi, bien qu'une caution ait été payée pour sa libération.

Il devait comparaître demain/vendredi devant le juge, à Bruges. "Mais à cause d'une absurdité juridique, il ne pourra même pas assister à son propre procès", accuse son avocat Frank Scheerlinck. L'homme se trouve depuis près de trois semaines en cellule à Charleroi. Un taser cassé a été retrouvé dans son véhicule à Ostende, il a pour cette raison été condamné, par défaut, à six mois de prison ferme. Les forces de l'ordre l'ont retrouvé alors qu'il atterrissait à l'aéroport de Charleroi et l'ont incarcéré.

La chambre des mises en accusation a permis sa libération sous condition du paiement d'une caution de 5.000 euros. "Ce qu'il a immédiatement fait", affirme son avocat. Mais l'Office des Etrangers s'est alors immiscé dans l'affaire et a décidé de le maintenir en détention. "Ils voulaient d'abord vérifier qu'il ne séjournait pas illégalement aux Pays-Bas, c'est une procédure qui dure 14 jours."

Vendredi, l'affaire du taser cassé passe devant le tribunal de Bruges, mais l'homme ne peut pas assister à son procès. "Selon la justice, il est libre donc ils ne peuvent pas le transférer. Selon l'Office des Etrangers, ce n'est pas de leur ressort", détaille son conseil. "Entre-temps, mon client se trouve depuis des semaines en prison, pour un bête taser cassé, alors qu'il n'a finalement pas été condamné. En plus, mon client pourrait perdre sa caution si le juge décide de la garder en raison de son absence au procès. C'est absurde."