Un incendie de bâtiment s'est déclaré samedi à Ougrée, sur la commune de Seraing en province de Liège, a-t-on appris auprès des pompiers de la zone de secours de Liège. L'intervention est en cours. Les hommes du feu ont été appelés vers 15h20 pour un incendie de bâtiment situé rue du Bois Saint-Jean à Ougrée, soit chez Eurogentec SA. Cette entreprise est spécialisée dans la production et la vente d'outils de recherche, de produits et réactifs pour la biologie moléculaire. Elle fournit également des services en recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique. La nature de l'incendie est, pour l'heure, inconnue.

A 16h30, l'intervention était toujours en cours.