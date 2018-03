Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Serge, 45 ans, un ancien informaticien de l’Université de Liège à 3 ans de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive et à une amende de 18.000 € avec sursis pour avoir détenu des armes et des munitions et en avoir fait le commerce. Le tribunal a ordonné une confiscation de plus de 32.000 €.

L’homme détenait une incroyable quantité d’armes, dont des lance-roquettes, des pistolets, des fusils, mais aussi des explosifs !

Les faits ont été découverts à l’occasion d’un envoi postal qui était mal fermé, mais aussi grâce à des informations françaises. En effet, les policiers français ont découvert que Serge vendait des armes sur des sites Internet à des personnes connues dans le grand banditisme dans l’Hexagone. Les autorités belges ont été averties. Une perquisition a été ordonnée.

Il a fallu trois jours et des camions entiers pour faire l’inventaire et vider la maison de Serge. Certains objets ont nécessité l’intervention des démineurs. Ces derniers ont été contraints d’en faire exploser sur place car les transporter représentait un danger. Il est apparu que le suspect avait commandé des armes sur un site Internet basé dans l’est de l’Europe. Un site qui a fourni des armes au terroriste Amedy Coulibaly (attentat de l’Hyper Cacher).

Le 15 avril 2013, une perquisition a été réalisée au domicile de Serge.

L’homme vivait sur place avec son épouse et trois enfants dont certains jeunes. Les policiers ont découvert des armes dans presque toutes les pièces de la maison ! "Je ne voyais pas le danger d’avoir autant d’armes, même avec de jeunes enfants", a précisé Serge devant le tribunal. "Mon père était déjà collectionneur. Il s’est suicidé avec une de ses armes sous mes yeux."

Au décès de son père, sa maman a décidé de revendre les armes de son père. Un geste que l’homme n’a pas accepté. "Je suis resté avec ce manque. C’est au décès de mon grand-père que j’ai commencé à collectionner."

Au départ, Serge ne détenait que des armes démilitarisées. Mais ensuite, il les a transformées pour les rendre aptes à l’utilisation. "J’étais devenu accro. J’étais toujours en besoin de cette reconnaissance que ma mère ne m’avait pas donné. J’étais considéré comme un expert et ça me flattait."

Le tribunal a décidé de lui accorder un sursis probatoire, comme l’avait plaidé Me Jean-Louis Gilissen, l’avocat du prévenu.