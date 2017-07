Un jeune homme de 16 ans a perdu le contrôle de son cyclomoteur, samedi après-midi, à Ransart (Charleroi). La victime est décédée en milieu hospitalier. Sur les réseaux sociaux, certains riverains remettent en cause l'état de la route à cet endroit.

Un jeune homme de 16 ans qui circulait dans la rue Appaumée à Ransart a effectué une lourde chute, samedi après-midi, apprend-t-on des services de secours. Une ambulance et un SMUR sont descendus sur les lieux et ont pris en charge la victime, en arrêt cardiaque. Ranimé, le jeune homme a été transporté en milieu hospitalier mais est décédé de ses blessures.

Pour l'heure, les causes de cet accident sont encore indéterminées. La police locale de Charleroi a ouvert une enquête mais n'a pu être jointe, à ce stade, afin de donner des précisions sur les faits.

Selon certains riverains, qui ont partagé une publication sur Facebook, les nids-de-poule de la rue Appaumée pourraient être à l'origine du drame. "Je demanderai un rapport aux forces de l'ordre à ce sujet", explique l'échevin des Voiries et de la Sécurité routière, Eric Goffart, actuellement bourgmestre faisant fonction. «Depuis que j'ai endossé le rôle d'échevin, la rue Appaumée fait partie des priorités, comme d'autres artères de Ransart d'ailleurs. En décembre dernier, j'ai proposé au Collège communal de procéder à l'attribution d'un marché de rénovation pour un montant de 2,3 million d'euros. Les travaux devaient bientôt commencer mais un soumissionnaire évincé a déposé un recours au Conseil d'Etat, ce qui bloque la procédure. La Ville ne peut aller plus vite, malheureusement». Eric Goffart signale que 220 rues carolos ont été refaites en 4 ans et qu'à Ransart, les rues Pastur, Longue, de Soleilmont, César de Paepe, Castin et Debry ont déjà été rénovées. Celles des Vignerons, Charbonnel et Appaumée sont au programme 2017.