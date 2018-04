Olivier, 43 ans, a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir étranglé sa compagne au point de lui faire perdre connaissance pendant des ébats sexuels.

L’homme vient d’écoper de 4 ans de prison avec sursis partiel pour avoir violé une fillette de 12 ans dont il poussait le visage dans un coussin pour ne pas qu’elle crie.

Il a entamé une relation avec une femme. Dans le courant de la nuit du 29 juin 2015, Olivier et sa partenaire ont eu une relation sexuelle consentie. Alors que la dame lui tournait le dos, Olivier a commencé à l’étrangler avec une ceinture de peignoir ! Il ne s’est pas contenté de l’étrangler légèrement comme cela peut arriver dans une relation sexuelle un peu violente… Non, l’homme a serré jusqu’à lui faire perdre connaissance ! "Il a tellement serré fort sur la ceinture qui entourait le cou de ma cliente qu’en s’évanouissant, ma cliente entendait ses dents qui grinçaient", a indiqué Me Colin Gilissen, l’avocat de la victime. "C’est un bruit terrifiant. Ma cliente a failli perdre la vie. Elle est terrorisée encore aujourd’hui. Du sang lui coulait des yeux, des oreilles et du nez. Elle n’a dû la vie sauve qu’au fait qu’il avait un peu relâché son emprise. Elle ne veut plus aucun contact avec l’auteur des faits qui a continué à lui envoyer des messages après ce qui s’était passé."

Entendu, le prévenu a d’abord minimisé les faits. "Je n’effectuais pas ces pratiques-là, c’était la première fois", a indiqué le prévenu. Une affirmation démentie par deux autres compagnes qui expliquent qu’il leur avait également imposé des étranglements pendant les relations sexuelles. Le parquet a requis 44 mois de prison.

La défense a estimé qu’il s’agissait d’une pratique sexuelle consentie qui avait mal tourné et a plaidé un sursis probatoire.