Nos confrères flamands ont en effet recueilli le témoignage du père d'un joueur originaire de Tirlemont. Son fils et lui ont pris part à un tournoi de jeunes à Momalle, dans la commune de Remicourt en région liégeoise. Mais ce qui devait être une rencontre amicale a viré au pugilat.

Comme l'explique Regi Vanderwegen au Laatste Nieuws, les esprits se sont échauffés sur la pelouse et le gardien de Seraing, âgé d'environ 15 ans, a tabassé trois joueurs de Tirlemont. "Un des joueurs a eu le nez cassé, un autre la lèvre déchirée", confie ainsi le père de famille.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque lorsque ce dernier a voulu s'interposer, d'autres parents sont montés sur la pelouse et la bagarre a continué. "L'entraîneur de Seraing m'a asséné un coup violent derrière la tête. Des mamans m'ont également frappé lorsque j'étais à terre".

Au final, Regi Vanderwegen s'en sortira avec une entorse cervicale et une commotion. Il a décidé de porter plainte. Quant à l'organisateur du tournoi Daniel Moor, il a regretté les faits et a déjà assuré que les auteurs "ne seront plus les bienvenus l'an prochain".

Les images prises de l'incident, elles, font peine à voir.