Éric Boclinville, 47 ans, a écopé de 10 mois de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir proposé à un mineur d’âge des relations tarifées.

L’homme est bien connu de la justice après avoir été condamné à 9 ans de prison pour viols, attentats à la pudeur et outrages aux moeurs sur un petit garçon de 6 ans sur lequel il avait une certaine forme d’autorité !

Éric Boclinville était déjà connu des autorités alors qu’il était encore mineur d’âge. En effet, il s’était exhibé devant un petit garçon de 10 ans. Il a également tenté de l’obliger à lui pratiquer une fellation.

À une autre reprise, il a tenté de commettre des attouchements et des fellations sur deux garçons de 11 et 9 ans alors qu’ils se trouvaient dans une plaine de jeux. Cette fois, il était poursuivi pour s’en être pris à un jeune homme de 16 ans.

Éric Boclinville s’est rendu dans un magasin de bricolage. Sur place, il a rencontré le jeune homme qui y était employé comme étudiant. Il lui a proposé de nettoyer son domicile. Très vite, il s’est montré pressant. Il lui a envoyé de nombreux messages et téléphoné. Au départ pour lui faire des propositions indécentes. Ensuite, comme le jeune homme ne répondait pas assez rapidement, il a commencé à se montrer menaçant.

Des messages qui continuaient à tomber alors que le jeune homme se trouvait à la police… Le suspect a d’ailleurs eu en ligne un inspecteur. "J’avais beaucoup bu et j’ai voulu jouer au bluff", a indiqué le prévenu lors de la première audience. "Il ne me plaisait pas physiquement, a-t-il poursuivi. Cela ne m’arrivera plus jamais", a estimé le prévenu.

Le tribunal a évoqué l’expertise psychiatre de l’homme. Le psychiatre a souligné qu’il estimé que le prévenu présente des traits pédophiles.