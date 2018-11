La réappropriation des petites cartouches de protoxyde d'azote, placées dans les bombes de chantilly, par les jeunes pour leur effet hilarant n'est pas nouveau. Mais le phénomène fait son arrivée en Belgique, notamment à Mouscron, selon des informations deDe plus en plus de petites bonbonnes en aluminium sont retrouvées au sol, usagées. Les jeunes inhalent le gaz de ces cartouches à des fins récréatives, comme psychotrope. Mais contrairement à l'hélium, ce gaz qui permet de gonfler les ballons, le protoxyde d'azote peut avoir des effets néfastes sur la santé.Selon Philippa Lavallée, neurologue à l'hôpital Bichat à Paris, l'inhalation de protoxyde d'azote neutralise le stock de vitamine B12. Or, une carence en vitamine B12, qui est essentielle au fonctionnement normal du cerveau, du système nerveux et à la formation du sang, peut avoir de lourdes conséquences.