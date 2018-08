Un policier abattu lors d'un contrôle routier à Spa: un suspect interpellé

Un agent de la zone de police des Fagnes a été abattu à Spa alors qu'il procédait à un contrôle routier dans la nuit de samedi à dimanche, a appris l'agence Belga de bonnes sources. Les forces de l'ordre sont à la recherche du ou des suspects en région spadoise. Un périmètre de sécurité a été établi avenue reine Astrid. Un policier de 38 ans de la zone de police Fagnes a été abattu dimanche vers 02h00 du matin avenue Reine Astrid à Spa alors qu'il procédait à un contrôle routier, en compagnie d'un autre agent.

On en sait un peu plus sur le drame qui s’est déroulé cette nuit à Spa et qui a coûté la vie à Amaury Delrez (38 ans), inspecteur principal de la zone Fagnes. Suite à du grabuge dans un café du centre de la cité thermale, plusieurs personnes prennent la fuite. Trois d’entre elles, se trouvant dans un véhicule, sont contrôlées par la police Avenue Reine Astrid. C’est à ce moment-là que le suspect, identifié comme étant Ivo Thewissen, ressortissant hollandais, tire et abat Amaury Delrez. L'hélicoptère médicalisé est appelé mais n'a pas pu intervenir pour sauver les jours de la victime.

Depuis, les trois suspects étaient activement recherchés. Vers 9h30, le ressortissant hollandais, âgé d'une trentaine d'années et suspecté d'avoir tiré, a été interpellé.

Un périmètre de sécurité a été établi avenue reine Astrid pour permettre au labo d'effectuer les prélèvements d'usage. La rue est interdite à la circulation entre le parc des Sept heures et la rue Adolphe Bastin, a constaté l'agence Belga sur place. Une déviation a été mise en place Le parquet est attendu sur les lieux.

Une première depuis Benjamin Herman en mai dernier

Il s'agit du premier agent tué dans l'exercice de ses fonctions depuis le 29 mai à Liège. Ce jour-là, deux policières et le passager d'une voiture avaient été tués dans une fusillade précédée d'une attaque au couteau. L'auteur, Benjamin Herman, avait été abattu par les forces de l'ordre.