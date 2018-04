Un chargeur de balles réelles au lieu de balles à blanc ?

C’est parce que des balles réelles se seraient trouvées dans un chargeur censé contenir des balles à blanc d’exercice, qu’un policier des Unités spéciales de la police fédérale a été grièvement blessé, vendredi dernier, lors d’un entraînement organisé dans l’ancien domaine militaire de Gossoncourt, près de Tirlemont, pour des policiers stagiaires des Unités spéciales.

Si le pronostic vital du policier blessé n’est plus engagé, un risque de paralysie des jambes ne pouvait être écarté.

Le parquet de Louvain a ouvert un dossier pénal.

L’enquête du Comité P doit répondre à deux questions. Pourquoi des balles réelles au lieu de balles à blanc dans le chargeur ? La seconde question tient à la sécurité de ce type d’exercices. Des drills étant prévus, ceux-ci ont-ils été respectés par les policiers et ont-ils été respectés par les moniteurs responsables. Ces entraînements préparent ces policiers élèves de ces unités aux interventions délicates et souvent dangereuses qui les attendent sur le terrain. L’exercice de vendredi consistait à intercepter des suspects à bord d’un véhicule. Les lieux sont hautement sécurisés, les bâtiments et les terrains agréés et équipés à cet effet.

Lundi soir, la police fédérale précisait que "les armes et les munitions employées pour ce type d’exercice sont celles (armes et munitions) utilisées en situation réelle". Des sources (ayant requis l’anonymat) nous ont contactés hier, mardi. Selon elles, l’exercice devait en réalité s’effectuer à l’aide de balles à blanc.

Dans tous les cas, les chargeurs sont vérifiés préalablement par chaque participant et ensuite par le moniteur responsable. Un capuchon d’arrêt est parfois placé au bout du canon. Les participants ne se prennent jamais pour cible. Et quel que soit le réalisme de la situation simulée, l’objectif n’est jamais de pratiquer le tir de précision à balle réelle.

Or, vendredi, un projectile, tiré par un policier à courte distance, a traversé la veste pare-balles du collègue et a atteint celui-ci dans le ventre (des sources parlent aussi de "shrapnells dans le dos ").

L’acte délibéré de malveillance n’est pas retenu. L’enquête du Comité P devra par contre déterminer s’il y a eu négligences; si des responsabilités sont engagées; enfin, si les procédures actuelles ne sont pas à modifier dès lors qu’elles contiendraient des failles. La police fédérale indiquait lundi soir qu’elle ne ferait en tout cas aucun commentaire.