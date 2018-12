Un policier licencié pour faute grave peut redevenir policier. Le policier de la zone Binche-Anderlues avait été suspecté dans 7 dossiers du parquet de Charleroi, et notamment d’avoir fraudé avec la carte de carburant de la zone de police et s’en être servi pour faire ses pleins d’essence. La zone de police l’avait sanctionné par la mesure la plus grave, la démission d’office. Le Conseil d’État vient d’annuler la sanction., confirme Me Jean-Paul Schonnartz, conseil du policier.(...)