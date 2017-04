Selon nos informations, un policier de la zone Ouest de Bruxelles a tiré à plusieurs reprises ce matin sur un individu dans une habitation située dans le quartier de l'avenue Charles Quint à Ganshoren.

Le policier intervenait sur place avec des collègues pour un conflit de voisinage. Des meubles ont carrément été jetés par la fenêtre, dont un fauteuil et un téléphone. La voisine a dû être hospitalisée. L'individu sur qui la police a tiré, un certain A.M., est toujours jugé dans un état très critique. Il serait connu pour s'être radicalisé mais l'information reste encore floue à ce stade. L'unité antiterroriste DR3 de la PJF était en tout cas sur les lieux ce matin.

A un moment donné, l'homme s'est emparé d'un couteau et l'aurait dirigé vers le policier. C'est alors que ce dernier, se sentant menacé, a tiré plusieurs fois.