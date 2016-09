Un Polonais tué le jour de son anniversaire à Saint-Josse: "C’était un véritable pugilat"

Faits divers

Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 septembre vers 21 h dans la rue des Deux Églises, à Saint-Josse. Un ressortissant d’origine polonaise prénommé Pavel fêtait son anniversaire aux abords de deux night-shops situés l’un en face de l’autre.

Il était en compagnie de trois autres connaissances. Tous avaient cuvé leur boisson plus que de raison. Une dispute a subitement éclaté pour un motif probablement des plus futiles. Pavel, 44 ans, et Karol, 21 ans, en sont rapidement venus aux mains. Karol aurait fini par asséner un coup fatal à Pavel.

Ce dernier est littéralement tombé KO et a violemment heurté, tête la première, le trottoir. Il a perdu beaucoup de sang et il est décédé à l’hôpital dans le courant de la nuit après avoir été plongé dans le coma artificiel.

"C’était un véritable pugilat. Ils se battaient d’un côté de la rue, puis, de l’autre. Cela a duré quelques minutes. Les deux qui essayaient de les calmer n’y parvenaient pas", se souvient un témoin de la scène.

Il faut dire que Pavel avait tout de même 4 grammes d’alcool par litre de sang, un seuil à partir duquel un humain normalement constitué a toutes ses chances de sombrer dans un coma éthylique.

L’autopsie de Pavel - réalisée par la suite - a néanmoins révélé qu’il était bien décédé des suites de son traumatisme crânien et non pas à cause de son abus d’alcool qui était a priori régulier si l’on en croit des riverains du quartier. Lesquels précisent que le défunt avait coutume après son travail de venir boire de l’alcool devant… ses deux magasins préférés.

Karol s’est finalement rendu à la police de lui-même après avoir appris le décès de son compatriote. Présenté au juge d’instruction le lendemain des faits, celui qui manifestait de la tristesse a été "relaxé après avoir été inculpé de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail", a confirmé le parquet de Bruxelles.

Comprenez qu’il a été libéré sans la moindre condition, lui qui n’était en Belgique que depuis une petite quinzaine de jours tout au plus pour rendre visite à sa maman et a depuis cette affaire eu largement le temps de regagner son pays sans le moindre souci.

Son avocate, la pénaliste Nawal Bakkali, a quant à elle tenu à nous faire savoir que son client "se tenait à disposition de la Justice belge" et qu’il n’était "pas du tout prouvé" qu’il était bien l’auteur du coup qui a fait chuter la victime à terre.