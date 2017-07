Un poney s'est échappé d'une prairie à Rumst, samedi matin, et s'est retrouvé sur la E19 Bruxelles-Anvers où il s'est dirigé vers un espace vert assez large au niveau de la berme centrale à hauteur de Kontich, indique le Centre flamand du trafic.

"L'animal s'y trouve depuis une heure et n'est heureusement pas retourné sur la chaussée", a précisé le porte-parole Peter Bruyninckx. "La police, le propriétaire et un vétérinaire sont sur place mais n'ont pas pu attraper le poney. Ce dernier a été endormi et va être emmené".