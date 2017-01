Tim C. (29 ans), un ancien instituteur de maternelle condamné en juin 2015 à six ans de prison pour avoir abusé sexuellement de plusieurs enfants, a été libéré il y a deux semaines par le tribunal de l'application des peines d'Anvers, a appris lundi l'agence Belga de sources judiciaires.

Le parquet d'Anvers a confirmé l'information. Sa libération est cependant assortie de plusieurs conditions. Tim C. a commencé à travailler comme instituteur de maternelle en 2010 et s'est rapidement mis à abuser de jeunes enfants. Ces abus sont longtemps passés inaperçus mais des parents des jeunes victimes ont porté plainte à l'encontre du suspect au début de l'année scolaire 2011-2012. La direction de l'école en a été informée et a immédiatement fait remplacer Tim C. en octobre 2011.

Tim C. est toutefois resté en liberté. Entre-temps, de nouvelles victimes se sont manifestées et son examen psychiatrique a démontré qu'il présentait des tendances pédophiles. Depuis 2006, Tim C. abusait également d'une de ses deux nièces et s'est mis à abuser de la deuxième durant l'été 2014. Ce n'est que lorsque ces faits ont été connus qu'il a été placé sous mandat d'arrêt.

Le 26 juin 2015, le tribunal correctionnel de Bruxelles l'a condamné à 6 ans de prison et a également prononcé sa mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour une durée de 5 ans.

L'homme a été libéré sous conditions début janvier. Il doit suivre un traitement, ne peut pas entrer en contact avec ses victimes ou leur famille et doit éviter les endroits fréquentés par des mineurs d'âge comme les pleines de jeu, les écoles, les piscines et les clubs de sport.