S'il est interdit de donner n'importe quelle nourriture aux animaux, ce n'est pas pour rien !





A Bangkok (Thaïlande), "Uncle Fatty" est une star bien malgré lui et pour de mauvaises raisons. Ce macaque est en effet devenu obèse à cause de toute la nourriture que lui envoyaient les touristes.





Melons, milkshakes, maïs et nouilles ; le pauvre singe attrapait et ingurgitait aussitôt tout ce que les passants lui apportaient. Résultat : il est aujourd'hui deux fois plus lourd que les autres macaques de sa corpulence.





Des responsables de la protection de la faune ont heureusement sauvé le singe après que des locaux leur aient rapporté ce qu'il se passait. Le pauvre animal a été placé dans un centre où des professionnels tenteront de lui faire retrouver un poids normal.





"Le primate avait juste besoin d'aide. Il aimait manger et un tas de touristes lui donnaient de la nourriture toute la journée", explique l'un des membres de l'organisation au Heureusement, selon le groupe en charge de la protection des singes "Monkey Lovers", "Uncle Fatty" n'était pas malade, juste gros. Toutefois, son obésité aurait pu lui causer d'autres problèmes de santé., explique l'un des membres de l'organisation au Daily Mail





Aujourd'hui, il vit dans un centre à 160 kilomètres de Bangkok le temps qu'il reçoive tous les soins dont il a besoin.





La Thaïlande compte des centaines de singes sauvages qui se baladent en liberté et qui suscitent la curiosité des touristes. Ceux-ci sont toutefois invités à ne pas leur donner n'importe quoi à manger sous peine de mettre en danger leur santé.