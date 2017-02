Pas moins de 475 demandes de passage au polygraphe sont parvenues en 2016 à la police fédérale. Des passages au détecteur de mensonges gérés par six polygraphistes expérimentés parmi lesquels Youri Schillinger. Le policier en a vu défiler des menteurs ces dernières années. Mais la majorité des personnes testées disent toutefois la vérité, précise l’expert. "Un tiers des résultats démontre que la personne a tenu des propos mensongers. Les deux autres tiers disent la vérité", précise Youri Schillinger, ajoutant que des aveux sont aussi obtenus lors de l’audition qui précède le passage proprement dit au polygraphe.

Une préparation d’une heure trente est en effet réalisée avant le test en lui-même. Au total, l’exercice prend entre trois et quatre heures pour la personne qui accepte de se soumettre au détecteur de mensonges.

Car rappelons que le recours au polygraphe n’est nullement une obligation en Belgique. Les résultats du test ne peuvent d’ailleurs constituer une preuve unique permettant de condamner une personne. "C’est un élément du dossier parmi d’autres. On dit nous-mêmes qu’il ne faut pas tenir compte des résultats d’un test si rien d’autre ne pèse à charge de la personne", affirme notre polygraphiste, ajoutant que la fiabilité du test est estimée à 94 %. Ce qui laisse donc une petite marge d’erreur sur laquelle n’hésitent pas à jouer les avocats.

Des avocats qui déconseillent de plus en plus à leurs clients de se soumettre au détecteur de mensonges. "On a un nombre plus important de refus que par le passé", souligne Youri Schillinger, remettant cette tendance sur le compte de stratégies de plaidoirie d’avocats qui n’ont pas envie de voir leurs arguments démontés devant la justice par les résultats de ces tests.

Pour ce qui est du profil des personnes soumises à cette machine fonctionnant sur base du calcul de données physiologiques comme la pression sanguine, la sueur et la respiration, on retrouve une majorité de suspects de mœurs. Principalement des violeurs d’enfants. "On a ensuite surtout des personnes suspectées de meurtre, de coups et blessures et d’incendie. Les voleurs refusent généralement de passer le test", ajoute notre polygraphiste, précisant que jusqu’ici, aucune personne suspectée de terrorisme n’a encore été soumise au détecteur de mensonges.