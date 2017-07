Les unités antiterroristes belges sont à nouveau soumises à une pression maximale ces derniers jours.

Après la découverte mercredi dernier d’un important arsenal destiné à commettre un attentat (armes de guerre, détonateurs, etc.) et l’arrestation de deux frères Saouti, tout le monde sait qu’un dernier membre de la fratrie manque à l’appel.

Autre stress, même genre, pour les unités antiterroristes belges : celui d’un risque d’attentat commis par un réseau de Tchétchènes. Pas plus tard que mercredi dernier, un certain Eli Bombataliev a été coincé tout juste à temps à Bari, dans le Sud de l’Italie. Le Tchétchène de 38 ans s’apprêtait à commettre un attentat, selon la police italienne. Et c’est en Belgique qu’il devait rejoindre des "amis". L’individu n’en aurait pas été à son coup d’essai puisqu’il est soupçonné d’avoir participé en décembre 2014 à un attentat faisant vingt morts à Grozny.

Sur écoute depuis plusieurs semaines, Eli Bombataliev était en contact avec des combattants tchétchènes de Daesh, installés en région liégeoise. Il partageait avec eux une série de vidéos et d’images destinées à recruter des futurs combattants de l’État islamique.

Très influent, Eli Bombataliev est parvenu en moins d’un mois à convaincre toute une série de personnes de la région italienne de Bari à rejoindre le centre islamique où il diffusait sa propagande.

Ce week-end, les autorités italiennes ont remercié la police belge pour son soutien grâce auquel ce dangereux personnage a pu être coincé. La Belgique, en effet, le surveillait. Mais les complices de cet homme sont-ils tous arrêtés ? L’enquête n’est pas terminée.

À quelques jours de la fête nationale belge, le 21 juillet prochain, les unités antiterroristes du pays travaillent jour et nuit afin de limiter au maximum le risque d’un éventuel attentat ce jour-là.