Au lendemain du drame de Spa, Jérémy Finck, patron de l’hôtel et du restaurant La cour de la Reine à Spa où il est chef, se rend compte qu’il a lui aussi échappé de peu à la mort. En effet, il a assisté à la première scène qui s’est déroulée dans un bar, il est passé juste après que le drame s’est produit et il s’est en plus rendu dans le par de Sept Heure alors que le fugitif s’y cachait !

(...)