En moins de cinq jours, le Fast, une équipe de la police fédérale spécialisée dans la traque des condamnés fugitifs a pu mettre la main sur deux de ses 20 Most Wanted.

À commencer par Safet Rustemi vendredi dernier en Albanie. Nous évoquions d’ailleurs ce week-end la mise à jour par le Fast de sa liste des 20 criminels condamnés les plus recherchés du pays.

Une liste qui devra une nouvelle fois être actualisée puisqu’on apprend que l’équipe de Martin Vansteenbrugge vient encore de coincer un Most Wanted. Il s agit du violeur en série et multibraqueur Hayk Terterian. Il figurait depuis 2016 déjà dans les Most Wanted tant belges qu’européens et était recherché depuis 2013. Et c’est en Pologne que le criminel a pu être identifié comme Most Wanted belge.

La police polonaise l’a interpellé suite à un vol le 19 septembre dernier. Le jeune homme de 29 ans a alors présenté de faux documents d’identité belges et polonais. Très rapidement, les Polonais ont fait un lien de ressemblance de son visage avec l’un des Most Wanted belges présents sur le site internet européen consacré aux criminels les plus recherchés. Ils ont alors contacté notre Fast. Après comparaison des empreintes digitales de l’individu, il s’est avéré qu’il s’agissait bien du violeur en série recherché chez nous.

Hayk Terterian avait été condamné le 14 décembre 2015, par défaut, par le tribunal de première instance de Flandre-Occidentale, à une peine d’emprisonnement de 25 ans avec arrestation immédiate et une mise à disposition du tribunal de 15 ans, pour de nombreux viols et braquages violents commis à Ostende entre 2010 et 2012.

Incarcéré actuellement en Pologne, le criminel devrait être prochainement extradé vers la Belgique.