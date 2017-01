Les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 11 au 12 mars 2014, à Herck-la-Ville (Limbourg).

Un homme âgé de 29 ans, condamné à 20 ans de prison en juin 2015 par la cour d'appel d'Anvers pour tentative de meurtre, viol et torture, doit dédommager sa victime à hauteur de 100.871 euros, a décidé vendredi le tribunal correctionnel d'Hasselt.

L'homme travaillait comme palefrenier dans le manège d'un ami de la victime. Il avait disposé des branches sur le chemin que la femme devait emprunter pour rejoindre cet ami. Lorsqu'elle les a repérées sur la route et qu'elle est sortie de son véhicule, il l'a attrapée. L'homme, masqué, l'a frappée et lui a donné des coups de pied. Il lui a attaché les mains dans le dos et a posé un sac sur sa tête, qu'il a étroitement serré.

Le médecin légiste avait découvert des traces de strangulation sur la victime, qui auraient pu être mortelles. La femme avait survécu car elle avait réussi à prendre un morceau du sac entre ses dents. Elle avait également été violée plusieurs fois.

Selon la cour d'appel d'Anvers, l'homme ne dispose d'aucun sens de responsabilité et n'accorde aucun respect pour la victime et pour les femmes en général.