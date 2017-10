Le 30 septembre dernier, un vol a été constaté en l’église Saint-Martin d’Attre, dans l’entité de Brugelette, près d’Ath. Une statue polychrome de Saint-Martin du XIVe siècle, une statue en bois de 82,5 cm de haut sur 50 cm de long, a été dérobée.

L’information a été diffusée sur le site Web de l’Évêché. "Nous en faisons la publicité pour que cela ne soit pas commercialisable", glisse Baudouin De Meester, président de la fabrique d’église locale, avant d’ajouter. "C’est dommage mais maintenant, nous fermons notre église."

L’Évêché de Tournai constate un vol par mois d’objets dans les églises du Hainaut. "Récemment, nous avons constaté des faits du côté de Leernes, d’Ath, d’Attre, de Ladeuze. Rien qui nous permette de voir si une zone est ciblée en particulier. C’est difficile de contrer le phénomène", souligne Déborah Lo Mauro, du service Art, Culture et Foi de l’Évêché de Tournai. "Dès que nous avons connaissance d’un vol, nous déposons plainte auprès de la police locale et nous le signalons à la police française et à Interpol. Nous leur envoyons les fiches des objets."

Mais ces fiches datent. Tous les objets du patrimoine religieux ont été inventoriés par l’Institut royal du Patrimoine artistique (Irpa) dans les années 1970. "Nous disposons donc d’une base de données qu’il faut actualiser", poursuit Déborah Lo Mauro. "L’Évêché a lancé cette campagne en 2012. Nous avons une équipe de bénévoles formés, une équipe d’une vingtaine de personnes qui font le tour des églises du Hainaut pour vérifier la réalité des choses, actualiser les données, prendre des photos…"

Ce travail d’inventaire permet également d’analyser l’aspect lié à la sécurité des objets religieux qui pourraient être la cible de cambrioleurs. "On peut par exemple facilement emporter un reliquaire sur un autel, mais pas une statue qui est sur un socle. Tout cet aspect peut être enregistré dans un logiciel que nous avons développé et cela nous permet de nous adapter et d’envisager des mesures de sécurité", dit notre interlocutrice.

Face aux craintes de vols, l’évêché de Tournai organise aussi, depuis 2014, un système de dépôt pour ces objets de valeur, à l’abbaye de Bonne-Espérance, près de Binche. Elle encourage également les fabriques d’église locales à organiser leur propre dépôt. "C’est important si les œuvres sont en péril dans les églises mais cela ne doit pas se faire de manière massive non plus. Nous ne voulons pas vider les églises", insiste Déborah Lo Mauro. "Il ne faut pas oublier l’aspect sécurité mais une église, ça ne doit pas être un coffre-fort muséal. Ca doit être un lieu accueillant, un lieu ouvert."

Et pourtant, les églises ferment en plus en plus souvent leurs portes en journée. Déborah Lo Mauro l’a elle-même constaté. "En 2010, 80 % des églises que j’avais visitées en Hainaut pour un travail de recherche étaient ouvertes. J’ai fait le tour de ces mêmes églises en 2015 et seulement 30 % d’entre elles étaient ouvertes."