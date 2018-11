Le moins que l’on puisse dire, c’est que le voyage de noces de Chantal et de son mari aura mal commencé…

Le couple s’est en effet retrouvé en Pologne sans ses médicaments ! Et pour cause, leurs bagages sont restés à l’aéroport en Belgique. Et impossible de s’en procurer un dimanche, férié qui plus est. Et puis, une ordonnance était nécessaire… " Moi, il s’agissait de mes médicaments liés à ma dépression", explique Chantal . "Je suis très angoissée et je n’arrive pas à dormir si je ne les prends pas. Je ne suis vraiment pas en forme pour le moment car je suis sortie de l’hôpital pour mon voyage. Pour mon mari, ce sont des médicaments pour le cœur. "

Arrivés samedi soir, Chantal et son mari auront finalement dû attendre jusqu’au lendemain soir pour récupérer leurs médicaments. " Ce qui était également angoissant, c’est qu’avant d’être prévenus que nous pouvions aller les chercher à l’aéroport nous ne savions rien, nous n’avions aucune nouvelle."

Finalement, le problème sera résolu assez rapidement. " Je dois avouer que nous n’avions pas pensé à ne pas mettre nos médicaments dans notre valise ", poursuit Chantal. "On nous rappelle sans cesse qu’il est interdit d’emporter des objets coupants dans la cabine et, du coup, on s’est concentrés là-dessus."

Suite à la mésaventure du couple, nous avons fait le point sur les objets qu’il est déconseillé et interdit de mettre dans la valise. Pour cela, nous avons interrogé Wencke Lemmes, la porte-parole de Brussels Airlines.

Celle-ci nous précise qu’il n’est pas interdit d’emporter des médicaments dans une valise mais que c’est forcément déconseillé étant donné qu’ils peuvent être importants. Comme autres objets du genre, la porte-parole nous citera les documents d’identité, les clés, les ordinateurs…

Et puis, il y a les pièces tout simplement interdites. Parmi celles-ci, les fragiles, notamment celles en porcelaine.

Les objets de valeur comme les antiquités ou les œuvres d’art sont également interdites.

Autre interdiction : les objets périssables quels qu’ils soient..

Enfin, il est également défendu d’emporter des vélos électriques ainsi que des vélos électroniques. "Ces interdictions sont en général les mêmes d’une compagnie à l’autre mais elles peuvent varier ", conclut Wencke Lemmes.