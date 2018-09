Faits divers Des peines d’un à 4 ans de prison requises contre trois recruteurs présumés et deux

"On part à la pêche en France." Voilà comment Kent et Mikael, deux jeunes Carolos, ont cru berner leurs parents pour s’envoler en secret vers la Turquie, le 15 avril 2014, avec pour objectif de rejoindre la Syrie. "On voulait apporter notre soutien aux civils massacrés par les chiites. Pas pour prendre les armes aux côtés de Daesh. On nous a mis dans la tête que la Syrie était entre les ailes des anges et que notre contribution nous serait plus favorable à la fin des temps", ont-ils expliqué ce lundi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi.