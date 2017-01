La maison de repos et de soins La Bienvenue, située à Blaugies, est dans la tourmente. Raymond Huart, un pensionnaire âgé de 96 ans, a en effet été victime d’un détournement de fonds savamment orchestré. Au total, ce sont pas moins de 50.000 euros qui ont été prélevés sur son compte bancaire.

Selon les premières informations dont dispose la famille de la victime, tout aurait été organisé par une aide-soignante. "Ce détournement a été rendu possible par la falsification de signatures et le vol de virements postaux. Cinq mouvements de 10.000 euros à destination de trois bénéficiaires ont été mis au jour", explique Willy Huart, le fils de la victime.

Les faits dénoncés ont fait l’objet d’une plainte en novembre 2016. Depuis, l’enquête suit son cours. "Il n’y a pas de doute quant à l’identité de la personne qui a orchestré ce détournement, une aide-soignante de la résidence. Nous avions d’abord été prévenus via un coup de fil anonyme et puis, elle a été dénoncée."

Si le coup de fil anonyme avait été considéré avec précaution, l’intervention des services fraudes de Belfius et de bpost a confirmé les faits. "Il a été constaté que 30.000 euros avaient été déposés, en trois mouvements, sur des comptes courants jusqu’ici rarement approvisionnés. Les bénéficiaires ont pu être identifiés grâce aux informations des virements bancaires."

Au moins six virements postaux auraient été dérobés et cinq utilisés. "Il y a systématiquement eu transfert du compte courant postal vers le compte de trois bénéficiaires. Si Belfius n’avait pas contacté bpost, c’est tout le compte qui aurait été siphonné !" , poursuit Willy Huart.

La zone de police des Hauts Pays mène toujours l’enquête, en toute discrétion. "Nous avons appris les faits vendredi, par le biais de la direction qui avait été interpellée par la famille du pensionnaire", confirme Christian Renard, administrateur président de la maison de repos. "Nous savons qu’une plainte a été déposée mais jusqu’à présent, nous n’avons eu aucune visite, aucune confirmation de la police."

La plus grande prudence s’impose donc. "Si la faute est avérée, les responsables seraient licenciés sur le champ mais ce n’est pas notre rôle de mener l’enquête. Tant que l’aide-soignante n’est pas clairement et officiellement mise en cause, nous ne pouvons prendre aucune décision." Affaire à suivre, donc.