La jeune fille de 24 ans a quelque peu profité de sa famille pour avoir de généreux dons!



Hanna Dickenson a joué un drôle de tour à sa famille! Elle a révélé à ses parents qu'elle était atteinte d'un cancer et qu'un traitement spécifique existait en Europe. A l'aide de dons provenant de sa famille ainsi que d'anonymes touchés par sa cause, Hanna a réussi à cumuler 25.000 euros.





"Nous étions en train de dîner et mon épouse me dit qu'Hannah n'a plus que six semaines à vivre, qu'elle est en soins palliatifs et a désespérément besoin de 40.000 dollars (australiens)" , a raconté le père d'Hanna au site www.news.com.

Seul hic, cette histoire était totalement fausse. Hanna a juste profité de la générosité des autres pour s'offrir un beau voyage en Europe. Elle partageait sur les réseaux sociaux les photos de ses soirées arrosées sur le Vieux Continent. Ses parents ont évidemment découvert qu'elle n'avait raconté que des bobards.

Ils ont décidé de dénoncer leur propre fille aux autorités. Hanna a donc été condamnée par le Tribunal de Melbourne à une peine de trois mois de prison ferme et une amende de 26.400€.

"Hannah Dickenson a porté atteinte au cœur même de la nature humaine" , a détaillé le juge David Starvaggi.