La justice est aveugle mais elle sait parfois avoir de la mémoire. En 2006, Hicham E-M est condamné par défaut pour avoir tiré une balle dans chaque genou de sa victime, le jeune Yassine A., lui laissant des séquelles à vie, en 2004, à Laeken. À l’époque des faits, Hicham n’était âgé que de 18 ans…

Ce n’est que douze années plus tard que l’homme a été interpellé, en mai 2016, en Espagne, à la suite de la délivrance d’un mandat d’arrêt international. Condamné sur opposition à 40 mois de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles, Hicham E.-M. a fait appel.

En fin de semaine dernière, la cour d’appel de Bruxelles a décidé d’alourdir sa peine à quatre années de prison, avec maintien en détention.

Les faits remontent au 4 avril 2004, dans un café de la rue Comtesse de Flandre, à Laeken. Vers 19h30, une altercation éclate entre deux hommes. Hicham saisit Yassine, le tire dans le couloir, lui donne des coups de crosse de revolver au visage puis lui tire dans le genou. La victime tombe et reçoit un autre projectile dans l’autre genou. Le tireur part et la victime parvient à ramper jusque dans la rue où des amis lui viennent en aide et l’emmènent à l’hôpital.

L’origine du conflit ? Une histoire d’argent prêté non remboursé et un conflit familial.

Devant les juges, Hicham E.-M. a expliqué avoir fui aux Pays-Bas puis au Maroc, après les faits. Il a aussi dit que sa victime avait menacé auparavant de lui trancher la gorge avec un morceau de verre cassé.

La cour d’appel ne s’est pas prononcée sur l’existence ou pas de cette menace mais a estimé la vengeance tout à fait disproportionnée.

La cour indique notamment que le comportement du condamné est "totalement inadapté à une vie en société, circonstance par le fait qu’il a fui après les faits et a ainsi échappé aux conséquences de ses actes pendant plus de douze ans". C’est notamment pour cette raison que la simple reconnaissance de culpabilité plaidée par la défense n’a pas été accordée. Hicham E.-M., qui était presque un enfant au moment des faits, est aujourd’hui un homme de 33 ans, incarcéré depuis plus de neuf mois.