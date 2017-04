Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé mercredi une peine de cinq ans de prison ferme à l’encontre de Yasar D. Celui-ci était prévenu de tentative d’assassinat, mais le tribunal a suivi la thèse de l’avocat de la défense, Me Sokol Vljahen, et a disqualifié la prévention en coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail.

Yasar D., âgé de 40 ans, avait tiré sur un individu, rue des Palais à Schaerbeek, le 16 septembre 2016. La balle avait traversé les deux cuisses de la victime et sectionné l’artère fémorale. Le tribunal a estimé que la préméditation était établie. Les juges ont rappelé que le prévenu avait acheté un revolver Smith&Wesson trois jours avant les faits. Il avait expliqué que c’était pour se protéger de la victime, A.B.M. "Il voulait mettre fin aux menaces de la victime", précise le jugement.

Quant à l’intention d’homicide, suivant l’argumentation de la défense, le tribunal a estimé qu’il subsistait un léger doute et que cette prévention devait être disqualifiée.

Le procureur avait pour sa part requis une peine de huit ans de prison pour tentative d’assassinat. La peine de cinq ans de prison ferme tient notamment compte des antécédents judiciaires du prévenu. Le jour des faits, vers 22 h, les clients du Blue Ice étaient intervenus pour une bagarre qui se déroulait devant le café. Un homme habitant le quartier, Yasar D., venait de tirer sur un autre homme. Il avait ensuite fui et s’était livré le lendemain à la police.