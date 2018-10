Une bande internationale de cambrioleurs qui sévissait notamment en Belgique a été démantelée, a indiqué mardi l'organisation de police européenne Europol.

Celle-ci a précisé que le démantèlement était le résultat d'une enquête de plus d'un an et demi, menée par la police d'Osnabrück (nord-ouest de l'Allemagne) et coordonnée par Europol. L'association criminelle, qui comptait au moins 11 membres d'une même famille néerlandaise, aurait commis plus de 100 faits au total. La bande planifiait ses méfaits dans le province néerlandaise d'Overijssel (est), mais opérait dans quatre pays: l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique. Les voleurs ciblaient surtout des fermes ou des logements isolés, précise Europol. Ils auraient constitué un butin cumulé estimé à 150.000 euros.

Au total, vingt-et-un suspects ont été interpellés: quatorze hommes et sept femmes.

La police fédérale belge ne dispose pas encore de chiffres portant sur les cambriolages commis sur notre territoire.