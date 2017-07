Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Noureddine, 26 ans, à 40 mois de prison ferme pour un home invasion au préjudice d’une banquière.

L’intéressé n’a pas hésité à s’introduire chez cette dame en pleine nuit avec un complice alors que les enfants de la victime dormaient à l’étage.

Le 8 décembre 2016, à 1 h 40 du matin, l’employée de banque se trouvait à son domicile lorsqu’elle a entendu un bruit de bris de vitre. La dame regardait la télévision au rez-de-chaussée tandis que ses enfants dormaient à l’étage. Elle a découvert que deux individus étaient en train de forcer la porte. "Ils m’ont dit d’ouvrir la porte, car c’était la police", a expliqué la victime, particulièrement choquée par la scène.

Les malfrats ont utilisé un pied-de-biche pour forcer la porte. Les deux agresseurs sont entrés et ont empoigné la victime par le peignoir. Les deux auteurs étaient encagoulés et armés. "Il m’a demandé de lui donner la clé de la porte d’entrée sinon, il allait me buter. Il m’a poussée."

Les agresseurs étaient particulièrement nerveux. Un des auteurs l’a poussée vers l’étage où dormaient les enfants pour aller chercher la clé.

Entre-temps, les services de police sont arrivés sur place et les auteurs ont tenté de prendre la fuite par la cour arrière de l’habitation. Les policiers ont constaté la présence d’un auteur cagoulé et ont assisté à la fuite de trois auteurs.

Seul un complice n’a pas réussi à s’enfuir et a été interpellé.