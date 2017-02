On le sait, les étudiants peuvent avoir des idées loufoques. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, certains ont été bien trop loin et on est passé à deux doigts de la catastrophe.

Ce sont les pompiers de Wavre qui ont lancé l’alerte. À 23h et à 2h, ils ont été appelés dans les rues de l’Hocaille et des Wallons à Louvain-la-Neuve car deux étudiants ne se sentaient pas bien. Et l’abus d’alcool n’avait rien à voir avec leur état. "Ils avaient avalé une capsule de bière, expliquent les hommes du feu. C’est un phénomène qui nous inquiète car il y a quelque temps, nous étions déjà intervenus pour le même style de faits. Certains jeunes ne trouvent rien de mieux à faire que de placer une capsule au fond du verre d’un autre étudiant qui fait un à-fond. Et fort logiquement, lorsqu’il afonne sa bière, il avale la capsule, sans le savoir !"

Et les conséquences peuvent être importantes et dangereuses. "L’estomac peut être perforé et l’œsophage déchiré dans le pire des cas. Un collègue avait déjà conduit un étudiant à l’hôpital car il avait avalé une capsule et, dans la salle d’attente, le jeune vomissait du sang", continue le pompier wavrien, inquiet de voir ce phénomène faire son retour.

D’autant plus que si la capsule est entrée dans l’estomac, il faut également qu’elle en ressorte d’une manière ou d’une autre !

Du côté du vice-recteur aux affaires étudiantes à l’UCL, on se montre prudent. "D’après les mouvements étudiants, il ne s’agit pas d’un jeu, confirme Didier Lambert. Ce ne sont pas des concours mais bien des mauvais plaisantinss qui mettent des capsules au fond des verres à l’insu des étudiants. Pour la santé, c’est extrêmement préoccupant."

Si deux faits ont été constatés dans la nuit de jeudi à vendredi dans la cité universitaire, "un autre l’avait également été au cours du premier quadrimestre de cette année scolaire", ajoute le vice-recteur aux affaires étudiantes de l’université.

Des jeux très dangereux qui peuvent non seulement avoir de graves conséquences sur la santé des étudiants abusés mais qui pourraient être poursuivis au niveau pénal.

En effet, ceux qui commettent ce genre de faits risquent d’être poursuivis pour coups et blessures s’ils sont identifiés !