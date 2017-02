Selon nos informations, un juge belge a émis un mandat d’arrêt international contre un Albanais de 44 ans et c’est une première en Belgique : le parquet suspecte le quadragénaire d’avoir créé une chaîne de plantation de cannabis dans cinq appartements en région bruxelloise.

Les enquêteurs, qui pensaient trouver une plantation, ont démantelé un réseau complet d’appartements à Scharbeek, Ganshoren, Uccle, Woluwe-Saint-Etienne (Zaventem) et Machelen, avec des plants de cannabis en culture dans chacun d’eux.

Et les appartements étaient loués par le même homme, cet Albanais qui a pu prendre la fuite et est activement recherché.

Trois suspects de l’avoir aidé ont été interpellés, inculpés et placés sous mandat d’arrêt. L’avocat Sven Mary en défend deux. Défendu par la pénaliste Laura Severin, le troisième vient d’être libéré jeudi par la chambre du conseil de Bruxelles.

Surprenant : c’est apparemment en enquêtant dans un dossier de terrorisme que les policiers ont fait la découverte.

Les enquêteurs s’intéressaient à un appartement de la rue de Stalle, à Uccle.

Lors de la perquisition, ils ont eu la surprise de trouver une première plantation de cannabis avec tout l’équipement, engrais et lampes chauffantes notamment. Et au total, 700 plants de cannabis.

Les policiers ont surtout trouvé une autre adresse rue Ernest Discailles à Schaerbeek, où ils se sont empressés de se rendre : 200 plants de cannabis dans un appartement loué comme celui d’Uccle par un faux Tomas Pedro, soi-disant né en en 1975 en Uruguay.

Le jeu de piste s’est continué. L’adresse de Schaerbeek a conduit les enquêteurs à une troisième située dans le clos Saint Martin à Gasnshoren. Là, 1.300 plants les attendaient ainsi que le résultat de la récolte précédente : huit sacs de plants de cannabis séchés. L’appartement du Clos Saint-Martin était loué par le même faux Tomas Pedro.

L’adresse suivante a conduit les enquêteurs à un appartement également loué par Tomas Pedro dans la chaussée de Louvain à Woluwe-St-Etienne. Saisie de dix sacs de plants séchés et 830 plants de cannabis en terre.

De là, enfin, les enquêteurs se sont rendus à la Vilvoordelaan à Machelen. À cette cinquième plantation, le même Tomas Pedro faisait pousser 300 plants de cannabis sativa.

Les trois suspects placés sous mandat d’arrêt à Bruxelles avaient tous un rôle d’aide. Ils arrosaient. Celui que Me Severin a libéré sort de prison sous conditions. Et le chef, le faux Tomas Pedro qui dirigeait la chaîne de production, a pu s’éclipser et est clairement introuvable.