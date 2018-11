La demande est particulière. Elle est surtout attendrissante. Elle nous vient… d’Angleterre. De John et Linda. Et de leur petit garçon. SVP, pouvez-vous retrouver George, Pete et Froggie ?

C’était leur premier jour de vacances. Arrivée par Calais, la petite famille avait décidé de passer par la Belgique. "On se faisait un plaisir de découvrir votre pays." Il faisait magnifique, se souvient John Peplow. Le samedi 22 juillet. Avec la canicule. En route vers les Ardennes, le couple a fait halte, sur l’E411, à la station Esso de Bierges (Wavre). Comme nous le ferions dans un pays qui n’est pas le nôtre, John a mis en sécurité, dans le coffre, ce qui avait de la valeur. "Je n’avais aucune crainte. Que pouvait-il nous arriver ? J’avais même observé qu’il y avait des caméras."

Les Anglais se souviennent aussi que leur voiture était la seule immatriculée en Grande-Bretagne. Ils se sont dirigés vers le restaurant. La pause casse-croûte n’a certainement pas duré plus de vingt minutes. C’est en revenant à la voiture que Linda a constaté que ces vingt petites minutes avaient suffi à un (ou des) voleurs pour casser le carreau de la portière passager, forcer la boîte à gants, dérober son portable et de l’argent, puis encore accéder au coffre par l’intérieur du véhicule et là, s’emparer d’un sac à dos. Celui de leur fils.

Le petit garçon y avait rangé notamment son GSM et un iPod. Et surtout, et c’est ce qui motive cet article, les trois nounours dont il ne se séparait jamais. Des trésors pour lui. Trois peluches reçues à la naissance. "On est allés en Australie, à Singapour, à Dubai, en France, en Allemagne, en Italie." C’est en Belgique, un samedi, à 13 h, en pleine journée, sur un parking bondé d’une station d’autoroute, qu’on est venu voler son petit lapin brun - appelé George - son lapin bleu - Pete - et la grenouille verte - Froggie.

Le petit bonhomme était effondré. Et inconsolable. "Comment peut-on être si méchant, Qui peut faire ça à un enfant ?", ne cessait-il de répéter.

Les parents ont parlé aux routiers. Aux autres clients. Personne n’avait rien vu. Ils ont fouillé les alentours, les buissons, les poubelles. Le manager Esso a appelé la police. La patrouille qui s’est déplacée a alerté les collègues. On allait inspecter les bas-côtés de l’E411, dans les deux sens. Et les parkings. Les Anglais se sont aussi rendus à Wavre. Ils ont cherché un peu partout.

Depuis l’été , John et Linda ont lancé un appel dans les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, #findinggeorge. Rien. Après Wavre, la famille a repris l’autoroute vers le Grand-Duché. Le cœur lourd, se souvient John. Vacances plombées. À cause de cette pause de vingt minutes, leur premier jour de congé. Aujourd’hui John et Linda s’adressent à nos lecteurs : "Vous êtes notre dernier espoir. Notre fils y croit encore. Quelqu’un sait-il où sont Pete, George et Froggie la grenouille verte ?" Les informations peuvent nous être adressées.