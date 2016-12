Brigitte Tassin est sans eau courante depuis 40 jours. Son puits artésien est asséché et ne fournit plus la maison familiale.

"Depuis quatre semaines, on vit avec des bidons qu’on va remplir à Morlanwelz parce qu’il n’y a plus aucune source accessible, tout a été bouché", explique-t-elle. "On ne fait plus de lessives, on ne prend plus de douches, et on ne nettoie plus par terre… on passe juste un coup de balai. On peut vivre comme ça une semaine, mais pas beaucoup plus."

La famille de trois personnes habite une petite fermette isolée entre Charleroi et Binche. Pour son accès à l’eau, elle dispose d’un puits, qui pompe dans une nappe phréatique. Et parfois, de l’ordre d’une fois tous les 10 ans, cette nappe se vide entièrement, quand la pluie ne tombe pas assez. Sauf que d’habitude, la protection civile vient l’aider.

"Ici, j’ai téléphoné aux pompiers, mais ils refusent de venir remplir la cuve de 5.000 litres que j’ai fait installer il y a 20 ans à leur demande". Depuis le 1er janvier, les services de secours ne peuvent plus faire concurrence à la Société wallonne des eaux (SWDE). En tout cas, c’est l’argument qu’on lui a avancé, "malgré l’obligation du service public d’offrir de l’eau potable à tous", a rappelé Test Achats.

"La SWDE m’a dit qu’elle ne viendrait pas non plus, puisque la borne incendie la plus proche est à près de deux kilomètres. Côté communal, il aura fallu trois semaines pour qu’on réponde à mon courrier, en me disant que je n’avais qu’à être raccordée au réseau."

En 2010, une entreprise avait pollué la nappe phréatique et il avait été question qu’elle prenne en charge les coûts de raccordement. Finalement, vu le prix demandé par la commune, l’entreprise a opté pour l’installation d’une station d’épuration et la rue adjacente, où était prévu le raccordement, a été refermée sans nouvelle canalisation.

Le collège n’a pas souhaité entendre la mère de famille : "Quand on a un puits et qu’il s’assèche, on n’a plus d’eau, c’est normal", a seulement commenté le bourgmestre. Brigitte précise que la commune lui "a proposé de fournir de l’eau potable à 40 cent par litre... c’est plus cher qu’au supermarché !"





Sécheresse dans plusieurs communes

"Depuis 5 mois, il y a eu peu de pluie, à part quelques jours en novembre", explique Benoît Moulin de la SWDE. "C’est une sécheresse de surface uniquement. Les nappes phréatiques profondes ne sont pas du tout asséchées. Elles ont eu 12 mois pour se remplir." À Biesme-sous-Thuin, Anderlues, Libramont, Chimay et en province de Luxembourg, plusieurs petites nappes, dites de surface, sont vides. Pour les gens reliés au réseau de distribution, aucun souci puisqu’il y a des réserves ailleurs… mais pour ceux qui dépendent des nappes, c’est une période difficile.