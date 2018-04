Une femme âgée de 29 ans a été placée sous mandat d'arrêt et inculpée de tentative de meurtre après avoir poignardé son mari dans la nuit de dimanche à lundi à Schaerbeek, indique jeudi le parquet de Bruxelles.

Une femme âgée de 29 ans a été placée sous mandat d'arrêt et inculpée de tentative de meurtre après avoir poignardé son mari dans la nuit de dimanche à lundi à Schaerbeek, indique jeudi le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information du quotidien La Capitale. Les services de police ont été appelés dans la nuit de dimanche à lundi pour un différend familial qui avait dégénéré dans un immeuble de la rue Georges Garnir à Schaerbeek. Sur place, ils ont constaté la présence d'un homme de 40 ans qui présentait deux plaies par objet tranchant au ventre et au bras. Il a été transporté à l'hôpital et son état de santé est stable.

Le contexte de l'agression n'a pas été précisé et l'épouse de la victime a été placée sous mandat d'arrêt et inculpée de tentative de meurtre.