La Belgique est l’une des régions du monde les plus polluées par le dioxyde d’azote (NO 2 ), révèlent de nouvelles données satellites de l’Agence spatiale européenne (ESA) analysées par Greenpeace, alertait hier l’ONG environnementale. La région d’Anvers est particulièrement touchée.

Et le réchauffement climatique ne nuit pas seulement à notre santé physique : il pourrait aussi détériorer notre santé mentale s’il n’est pas contenu.

Une étude vient d’établir que la fréquence des troubles mentaux est aggravée par la hausse des températures.

Alors que l’Onu vient de souligner qu’un demi-degré supplémentaire risque d’être fatal à l’humanité, quatre universitaires se sont penchés sur les risques que le réchauffement climatique fait peser sur la santé mentale des êtres humains.

Ils affirment qu’une exposition à des températures élevées, même de court terme, ainsi qu’à des cyclones tropicaux peut dégrader notre santé mentale.

Le réchauffement climatique pourrait donc avoir des effets néfastes sur notre santé mentale, c’est en tout cas la conclusion inquiétante d’une étude menée par des chercheurs du MIT Media Lab, du centre médical Bedford Affairs et du Laureate Institute for Brain Research et publiée hier dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Les chercheurs ont analysé des données recueillies entre 2002 et 2012 auprès de 2 millions de personnes lors d’une enquête de santé.

Et ils ont mis ces données en relation avec des informations météorologiques et ont découvert que l’augmentation de la température était corrélée à une hausse de la fréquence des troubles mentaux, comme un état de stress relativement important, une forme de dépression et des problèmes mentaux liés aux émotions.

"Le passage de températures mensuelles comprises entre 25 °C et 30 °C à plus de 30 °C augmente la probabilité de développer des problèmes de santé mentale à 0,5 % ", indiquent les auteurs de l’étude. "Si nous ne pouvons pas contrôler la hausse de la température mondiale à plus de 2°C, les impacts sur le bien-être humain et sur la santé mentale, pourraient être catastrophiques", assure Nick Obravich du MIT Media Lab et l’un des auteurs de l’étude.

Cependant, les chercheurs restent prudents et insistent sur la nécessité de confirmer ces conclusions par de nouvelles études.