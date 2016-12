Céline Steelandt, 36 ans, a été retrouvée morte à son domicile de Roux (Charleroi), jeudi matin.

La veille, elle s'était disputée avec son nouveau compagnon. Elle avait regagné son domicile où l'auteur l'a retrouvée et l'a étranglée. Le suspect est en aveux et a été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre. La victime avait un nouveau compagnon depuis peu. Mercredi soir, elle s'est disputée avec lui et a décidé de rejoindre son domicile de Roux qu'elle avait conservé malgré cette relation.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'auteur l'a rejointe et une nouvelle dispute a éclaté. Il a saisi sa victime à la gorge et l'a étranglée avant de quitter les lieux. Le corps de la jeune maman de 36 ans a été retrouvé le lendemain matin.

Alertée, la police locale de Charleroi a rapidement résolu l'enquête et a intercepté le nouveau compagnon qui est passé aux aveux.

Présenté à la juge d'instruction Martine Michel, il a été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre ce jeudi.