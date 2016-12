Child Focus a publié samedi un avis de recherche après la disparition d'une mère âgée de 18 ans et de son jeune enfant à La Panne. Niky Soete et son bébé n'ont plus été vus depuis vendredi 30 décembre alors qu'ils séjournaient à La Panne. Child Focus demande aux témoins de se manifester ou que la femme prenne contact avec eux.

Niky est de corpulence fluette, mesure 1,70 mètre et a des cheveux bruns mi-longs. Elle a plusieurs points de beauté sur son visage.

Étant donné qu'il s'agit d'une femme jeune et vulnérable avec un bébé et vu les conditions météorologiques difficiles, la disparition est considérée comme inquiétante, indique Dirk Depover, porte-parole de Child Focus.

Toute personne ayant des informations peut appeler Child Focus au 116 00 ou la police au 0800/30.300.