L'entomologiste Bart Van Camp a découvert, sur le campus de la Vrije Universiteit Brussels (VUB), une nouvelle espèce de papillon de nuit encore jamais aperçue dans le Benelux. Il s'agit du Gelechia Sestertiella, un insecte qui n'a pas encore de nom en français. La découverte est exceptionnelle car peu de papillons sont en général aperçus dans la Région-capitale.

Le chercheur Bart Van Camp en dénombre 110 espèces sur le campus etterbeekois de la VUB. Il en avait déjà trouvé 100 sur le site voisin de la VRT. A chaque prise, l'entomologiste trouve des specimen qui n'ont pas encore été signalés dans la région. Au total, environ 2.500 espèces de papillons de nuit ont été repérées en Belgique à ce jour.

"La diversité des îlots verts de la ville, comme le campus de la VUB, est incroyable. Mais le plus étonnant, c'est que peu de personnes se rendent compte de cela. Nous devons non seulement nous engager dans une recherche plus scientifique à propos de l'écologie urbaine mais également montrer aux gens la beauté dans la rue ou dans la ville", estime Bart Van Camp.

La VUB est engagée depuis plusieurs années dans la biodiversité de ses campus. Pour cette raison, le campus Brussels Health, situé près du bois de Laerbeek et des marais de Jette et de Ganshoren, a été renommé zone Natura 2000. Une couleuvre à collier rare entre autres vit dans cet espace.